2022/05/31 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الإدارة الإعلامية للعائلة المالكة الهولندية، إن وريثة العرش الأميرة أماليا ستلتحق بالدراسة في جامعة أمستردام العام المقبل، وناشدت باحترام خصوصيتها خلال فترة وجودها في الحرم الجامعي.

وذكرت الإدارة أن الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر، ولقبها الرسمي أميرة أورانج، ستبدأ دراستها في السياسة والاقتصاد في سبتمبر/أيلول 2023، وستعيش في مسكن مستأجر مشترك مع العديد من الطلاب الآخرين.

وبدأت الأميرة أماليا التي عملت نادلة بدوام جزئي خلال سنوات دراستها، في تولي بعض الواجبات الملكية في عام 2021 بعد بلوغها سن الثامنة عشرة.



وتحظى العائلة المالكة بشعبية كبيرة بين الهولنديين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وريثة العرش الهولندي .. في سكن جامعي مشترك ومتواضع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وريثة العرش الهولندي .. في سكن جامعي مشترك ومتواضع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).