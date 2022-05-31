الوداد المغربي يحصد لقب بطل دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمته للأهلي المصري

2022/05/31 | 12:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توج الوداد المغربي مساء أمس يوم الاثنين بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد هزيمته النادي الأهلي المصري على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وحسمت نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، لصالح الفريق المغربي، الذي أنهى المباراة متفوقا بهدفين نظيفين.

وتمكن الفريق المغربي من حسم نتيجة مباراة الأهلي والوداد لصالحه بهدفين نظيفين أحرزهما زهير المترجي.

وتوج الفريق البيضاوي بدوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1992 و2017 فيما أخفق الأهلي المصري في التتويج باللقب الحادي عشر في تاريخه.

والفريق البيضاوي الذي خاض اللقاء على أرضه ووسط جماهيره، كان حاضرا منذ البداية ونجح في أخذ الأسبقية منذ الربع ساعة الأولى، بعد تسديدة صاروخية من زهير المترجي خدعت الحارس محمد الشناوي، وألهبت حماس الجماهير على مدرجات مركب محمد الخامس.

وأضاف المترجي الهدف الثاني مع مطلع الشوط (دق 48) الثانية، ليتجاوز زميله الكونغولي جاي مبينزا، في قائمة هدافي الوداد بدوري الأبطال هذا الموسم، برصيد 5 أهداف.

وفي المقابل، قدم الأهلي مباراة متواضعة ولم ينجح مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في قراءة المواجهة، فيما لم تفلح التغييرات التي قام بها في تصحيح الوضع، خصوصا بعد المستوى المميز للفريق الودادي.

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