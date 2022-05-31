الزراعة النيابية تعتزم استضافة وزير الموارد المائية بشأن ملف المياه

2022/05/31 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الثلاثاء، عزمها استضافة وزير الموارد المائية بشأن ملف المياه.وقالت عضو اللجنة النائب ابتسام الهلالي في حديث لوكالة ايرث نيوز، انه “للأسف الشديد جميع الوفود التي ذهبت الى تركيا وإيران لم تصل بنتيجة بخصوص المياه والاتفاقيات على المياه”، مبينة ان “هناك شح كبير بالمياه أثر على الاراضي […]

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