"إنها كارثة".. كاميرا CNN في ليسيتشانسك بعد تعرضها لأشد غارات روسيا ضراوة على أوكرانيا

2022/05/31 | 12:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت أشد الضربات الروسية ضراوة ليسيتشانسك، وقام مراسل CNN نك باتون والش بزيارة المدينة شرقي أوكرانيا، حيث يتعين على السكان الاختيار بين البقاء في منازلهم أو الفرار حفاظًا على حياتهم.

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