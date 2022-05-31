امانة بغداد تنوه الى قطع مجسر الربيعي بجانب الرصافة في هذا الموعد

2022/05/31 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علقت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، على قطع مجسر الربيعي في جانب الرصافة وسط العاصمة بغداد.

وقالت الأمانة في بيان مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، ان "قطع مجسر الربيعي عند منتصف الليل لأغراض الصيانة".

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