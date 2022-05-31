2022/05/31 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الثلاثاء، عن ابرز القوانين التي ننوي اللجنة تشريعها خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ(بغداد اليوم)، ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية تعمل حالياً على تشريع قانون مكافحة المخدرات وخدمة العلم والتقاعد العسكري وغيرها من القوانين المهمة المعطلة في اللجنة منذ الدورات البرلمانية السابقة".

وبين تقي ان "لجنة الامن والدفاع البرلمانية، ستعمل خلال الأيام المقبلة على استضافة عدد من الجهات المسؤولة الحكومية لمناقشة هذه القوانين معها، خصوصاً فيما يتعلق بقانون خدمة العلم، كما هناك قوانين سوف تعمل على تقديمها اللجنة خلال الفصل التشريعي القادم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بضمنها الخدمة الإلزامية.. اطلع على أبرز القوانين التي ينوي البرلمان تشريعها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بضمنها الخدمة الإلزامية.. اطلع على أبرز القوانين التي ينوي البرلمان تشريعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).