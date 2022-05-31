العمل تحدد موعدا لحسم ملف الرواتب المتوقفة لمالكي السيارات

2022/05/31 | 12:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباشرة بعمليات البحث الاجتماعي للأسر المذكورة.

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