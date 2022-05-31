2022/05/31 | 12:33 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة السجن ست سنوات بحق رئيس مجلس محافظة كركوك السابق..



وثيقة أولاً على ايرث نيوز.

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