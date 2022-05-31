لبنان.. بري رئيسا للبنان للمرة السابعة

2022/05/31 | 12:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتخب مجلس النواب اللبناني الجديد السياسي الشيعي نبيه بري للمرة السابعة على التوالي، رئيسا للبرلمان في جلسته الأولى، الثلاثاء.

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