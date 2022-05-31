عزم: الحراك الشعبي المناهض للحلبوسي حالة إيجابية لتشخيص الأخطاء

2022/05/31 | 12:37 - المصدر: وكالة خبر

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اكد القيادي في تحالف عزم اياد الجبوري , الثلاثاء , ان نشاط الحراك الشعبي للمحافظات المحررة اتجاه سلوكيات رئيس البرلمان محمد الحلبوسي حالة إيجابية لتشخيص أخطاء السياسيين والأحزاب.

وقال الجبوري إن “تحالف عزم سوف لن يكون له أي مشاركة او تقديم دعم علني او خفي للمؤتمر حتى لاتتخذها حجة على انه مدفوع سياسيا”.

وأضاف الجبوري، أن “مشاركة شخصيات مجتمعية واكاديمية وعشائرية سيمنح المؤتمرين قوة وضغط كبيرين للحد من سياسية التفرد والهيمنة على مقدرات المحافظات المحررة ” .

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