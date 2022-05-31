الكتلة الصدرية تضع منصب الحلبوسي تحت المقايضة السياسية

2022/05/31 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في تحالف الفتح النائب السابق حامد الموسوي , الثلاثاء , ان الكتلة الصدرية بعد ان تيقنت بان مشروع الأغلبية صعب تحقيقه استخدمت أدوات جديدة لاجل بقاء التحالف الثلاثي موحدا , فيما بين ان إعادة فكرة حل البرلمان من الصعب تحقيقها لاسباب عدة .وقال الموسوي في تصريح لـ / […]

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