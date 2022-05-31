رئيس الجمهورية يؤكد أهمية مواجهة تحديات الإرهاب والمناخ

2022/05/31 | 12:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية مواجهة تحديات الإرهاب والمناخ، فيما شدد على تعزيز العلاقات العراقية البريطانية.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات المشتركة المتينة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب وتقلبات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الفساد، والعمل في مجال حماية البيئة ومواجهة مخاطر التغير المناخي".

واضاف انه "تم بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، لافتا الى انه "تم التأكيد على ضرورة دعم الحوار والتلاقي لإنهاء الأزمات وتخفيف التوترات التي تكتنف المنطقة واتخاذ أي خطوة من شأنها تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي".

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