الكلمة الطيبة

2022/05/31 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الحميد الصائح

اعترف باني لم أكن اكترث كثيرا لما

يحيطني من الكلام سواء كان طيباً او

خبيثاً بعد دخولي مخاطر جبهات عدّة

للتعبير عما أرى باتجاهين ، العام - ما

يتعلق بحربنا المفتوحة مع ما يصي

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