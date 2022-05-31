الصحة العالمية: 8 ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب التدخين

2022/05/31 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الصحة العالمية أن استخدام

التبغ يودي بحياة أكثر من 8 ملايين شخص

حول العالم سنويا، فيما تدمر زراعته

أيضًا قرابة 3.5 ملايين هكتار من الأراضي

الزراعية كل عام.

جاءت تحذيرات "الصحة العالمية" با

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