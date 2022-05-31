2022/05/31 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قـدّمت لجنة النزاهة النيابية مقترحاً، تمثّل بآلية جديدة لاستعادة الأموال المهربة خارج البلاد.واقترح عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد الربيعي على الحكومة التعاقد مع مؤسسات دولية رصينة للتحرّك في المحاكم الدولية لاسترداد الأموال مقابل نسبة من الأموال المستردة.



وأكد، أنَّ عوامل عدة أسهمت في غلق بعض ملفات الفساد ونهب المال العام وتأخير وعرقلة عملية الاسترداد، لافتاً الى ان هناك الكثير من الأوراق الضاغطة تمتلكها الحكومة العراقية يمكن استخدامها، لاسترداد الأموال العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تقترح طريقة لاستعادة الأموال المهرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تقترح طريقة لاستعادة الأموال المهرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).