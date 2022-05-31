البرلمان اللبناني ينتخب نبيه بري رئيسا له للمرة السابعة

2022/05/31 | 13:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه

بري رئيسا له، اليوم الثلاثاء، وللمرة

السابعة منذ عام 1992 بعد أن نال أغلب

الأصوات.

وبعد انتخابه رئيسا للمجلس النيابي،

قال نبيه بري: "يدي ممدودة للجميع

للتعاون من أج

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