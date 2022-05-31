2022/05/31 | 13:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في صلة محتملة بين تفشي التهاب الكبد والفراولة الطازجة والعضوية.تم تحديد 17 حالة في كاليفورنيا ومينيسوتا وداكوتا الشمالية، مما أدى إلى دخول 12 شخصًا إلى المستشفى وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.

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