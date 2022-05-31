ائتلاف المالكي: الانسداد أدى الى توقف تام للحوارات

2022/05/31 | 13:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء ، القوى السياسية إلى تقديم تنازلات لانهاء حالة الانسداد السياسي الذي يشهده العراق منذ 7 أشهر، مشيرا إلى أن الانسداد السياسي ادى إلى توقف تام في اجراء الحوارات .

وقال المتحدث باسم دولة القانون النائب بهاء الدين النوري إن “الاحتقان السياسي لايمكن أن يستمر على ماهو عليه ولابد من قبول المبادرات والجلوس إلى طاولة الحوار”.

وأضاف النوري، أنه “برغم كل المساعي والمبادرات التي أطلقها الإطار التنسيقي في تقديم المصلحة العامة بين الفرقاء السياسيين فإنها لم تفلح في تحقيق أي تقدم يذكر في مسار حل الأزمة القائمة بسبب التشبث بالراي وعملية كسر الارادات”.

وأشار إلى أن “مبادرة الإطار التنسيقي أنجع السبل إلى واقع يعبد الطريق امام تشكيل حكومة توافقية للخروج من حالة الانسداد السياسي”.

وكان النائب السابق عن تحالف الفتح وليد السهلاني أكد في وقت سابق، أن الأيام المقبلة ستشهد انفراجة للازمة السياسية الراهنة ، لافتا إلى أن مبادرات الإطار والضغوط الدولية وحلحلة الوضع من بعض أطراف التحالف الثلاثي وحوارات الاكراد كلها تقود إلى الانفراج.

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