نائب مستقل يستبعد أن يتجه الانسداد السياسي نحو حل مجلس النواب

2022/05/31 | 13:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب المستقل مصطفى سند ، الثلاثاء ، أن يتجه الانسداد السياسي الحالي نحو حل مجلس النواب الحالي، مشيرا الى ان الكتل السياسية الفائزة ستصل الى اتفاق بتقديم بعض التنازلات تجنبا لخيار حل البرلمان .

وقال سند إن “بعض القوى السياسية المستفيدة من هذه الدورة ستلجا لحلول مرضية وهناك كتل فائزة بمقاعد نيابية لايمكن لها الذهاب نحو خيار حل البرلمان”.

وأضاف أن “هذه الدعوة تأتي بسبب العملية السياسية المربكة”، مشيرا الى أن “دعوات حل مجلس النواب لا أساس لها في الواقع”.

وأوضح سند، أن “الكتل التي تحاول طرح هذا الخيار لن تحصل على نصف عدد مقاعدها التي حصلت عليها في الانتخابات الأخيرة”.

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