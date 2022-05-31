القبض على متهم بالاعتداء على أحد المعلمين في ذي قار

2022/05/31 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قاركشف مصدر في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخص متهم بالاعتداء على أحد المعلمين في احد اقضية المحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "شرطة قضاء الشطرة تمكنت من إلقاء القبض على شخص اعتدى على أحد أعضاء الكوادر التدريسية ‏في القضاء في وقت سابق".

وأضاف ان "الشخص سلم إلى الجهات المعنية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بعد أن قدمت ضده دعوى في القضاء من قبل المعلم المذكور ومديرية تربية المحافظة".

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