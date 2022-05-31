تفكك تحالف السيادة في ديالى قاب قوسين او ادنى بعد توقف البريد

2022/05/31 | 13:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت مصادر مطلعة، الثلاثاء، عن توقف ما اسمته بريد تحالف السيادة في محافظة ديالى، مشيرة الى أن ذلك يعني ان تفكك التحالف بات قاب قوسين او ادنى.وقالت المصادر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادة تحالف السيادة كانت تعتمد على بريد الالكتروني بالاضافة الى كروب واتساب في نقل الاوامر والتعليمات وحتى الكتب الصادرة عن […]

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