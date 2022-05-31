2022/05/31 | 13:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهمت كتلة حقوق النيابية، اليوم الثلاثاء، ما اسمتهم بـ”الطابور الخامس” ببث شائعات حل البرلمان، فيما استبعدت حصور هذا الامر.وقال رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين العامري في حديث لوكالة ايرث نيوز، ان “الشائعات كثيرة من الطابور الخامس ولاسيما حل البرلمان، لكن من الصعب العودة الى المربع الأول”، مؤكداً ان “هذا الامر مستبعد […]

ظهرت المقالة “أمر مستبعد جداً”..



كتلة حقوق النيابية تتهم “الطابور الخامس” ببث شائعات حل البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

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