2022/05/31 | 13:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وبحضور 250 نائباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/31 | 13:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وبحضور 250 نائباً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي وبحضور 250 نائباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).