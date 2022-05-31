2022/05/31 | 13:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y51Yga32guo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصادر لوان نيوز: أوامر قبض واستقدام ستصدر بحق مشعان الجبوري بعد رفع الحصانة عنه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصادر لوان نيوز: أوامر قبض واستقدام ستصدر بحق مشعان الجبوري بعد رفع الحصانة عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).