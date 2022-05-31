ما هو الجوع وما الذي يؤثر على الأمن الغذائي؟.. مسؤول WFP يوضح لـCNN

2022/05/31 | 13:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرّف مجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة "WFP" بدبي وممثل البرنامج بدول مجلس التعاون الخليجي، مفهوم الجوع في مقابلة مع CNN بالعربية ضمن سلسلة تلقي الضوء على التحديات التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص لتعزيز الأمن الغذائي.

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