التربية النيابية توصي وزارة الاتصالات بقطع خدمة الأنترنت خلال فترة الامتحانات

2022/05/31 | 13:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوصت لجنة التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، وزارة الاتصالات بقطع خدمة الأنترنت خلال فترة امتحانات الصفوف المنتهية، فيما عدّت الحديث عن تسريب اسئلة الامتحانات هدفاً لتشويش الطلبة.

وقال عضو اللجنة محمود القيسي، انه “لا يوجد اي تسرب لاسئلة امتحانات الثالث متوسط”، مبيناً أن “الحديث عن ذلك يهدف الى تشويش الطلبة”.

وأضاف القيسي، أن “مسألة الامتحانات قضية وطنية، وعلى جميع الوزارات التعاون لإنجاحها”، داعياً وزارة الاتصالات إلى “قطع خدمة الأنترنت خلال فترة امتحانات الصفوف المنتهية التي تبدأ الساعة السابعة صباحاً والتي تكون الحاجة لهذه الخدمة غير ملحة بهذا التوقيت”.

وبين القيسي، أن “هناك لجانَ رصدٍ تتابع المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشكل مستمر”، موضحاً، أن “هناك أكثر من نموذج للاسئلة في حال تسربها، ويتم استبدالها فوراً على مستوى العراق”.

ونفت وزارة التربية، في وقت سابق، تسرب أسئلة الثالث متوسط، فيما توعدت من يدعي ذلك باجراءات رادعة.

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