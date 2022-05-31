صحة واسط تسجل اول حالة وفاة مصاب بالحمى النزفية

2022/05/31 | 13:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت محافظة واسط اليوم الثلاثاء، اول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية.وقالت دائرة صحة واسط في بيان مقتضب تلقته ايرث نيوز، ان “محافظة واسط سجلت اليوم الثلاثاء، اول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية”.

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