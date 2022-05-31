تسجيل اول حالة وفاة بالحمى النزفية في الكوت- عاجل

2022/05/31 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ واسط

أعلن مصدر طبي، اليوم الثلاثاء، عن تسجل اول حالة وفاة بالحمى النزفية في الكوت في واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تسجل اول حالة وفاة بالحمى النزفية في مدينة الكوت في محافظة واسط".

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