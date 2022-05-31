مجلس النواب يعقد جلسته لتقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي

2022/05/31 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، لتقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية برئاسة الحلبوسي وحضور 250 نائباً".

واضافت ان "جدول أعمال الجلسة سيتضمن تقرير ومناقشة مقترح قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي".

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