توصيات بقطع خدمة الانترنيت خلال فترة الامتحانات

2022/05/31 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التربية النيابية توصي وزارة الاتصالات بقطع خدمة الإنترنت خلال فترة الامتحانات.

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