الكشف عن حقيقة حدوث انفجار في تقاطع المسبح ببغداد

2022/05/31 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، حقيقة حدوث انفجار قنبلة يدوية بتقاطع المسبح في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "لا صحة لما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن حدوث انفجار قنبلة يدوية في تقاطع المسبح بمنطقة العرصات وسط العاصمة بغداد".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اخباراً مفادها انفجار قنبلة يدوية في تقاطع المسبح بالعاصمة بغداد.

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