تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بالحمى النزفية في الكوت

2022/05/31 | 14:08 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن في محافظة واسط يوم الثلاثاء، تسجيل اول حالة وفاة بمرض الحمى النزفية.

ووفقا لبيان لدائرة صحة واسط؛ أن الحالة التي فارقت الحياة نتيجة الحمى النزفية سجلت في الكوت مركز المحافظة.



فيما لم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل بشأن الحالة.

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