مدرب الأولمبي الأردني: مباراة العراق مفتاح التأهل للدور الثاني بكأس آسيا

2022/05/31 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب المنتخب الأردني أحمد هايل، أن مباراة العراق ستكون مفتاح التأهل للدور الثاني بكأس آسيا.وقال هايل في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “وصلنا الى الجاهزية اللازمة بعد معسكر قطر, وتركيزنا حاليا على المباراة امام العراق لانها مفتاح التأهل”.وأضاف “حظوظنا وحظوظ العراق متساوية وحسم الفوز سيكون من خلال التركيز وقراءة المباراة، جميع […]

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