الوقف السني يوافق على اعادة افتتاح قاعات المناسبات الدينية الملحقة بالجوامع والمساجد

2022/05/31 | 14:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي اليوم الثلاثاء، على اعادة افتتاح قاعات المناسبات الدينية الملحقة بالجوامع والمساجد.

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