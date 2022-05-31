واسط تسجل أول حالة وفاة بالحمى النزفية

2022/05/31 | 14:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط – واع - دانيال قاسم

أعلنت مديرية صحة واسط ،اليوم الثلاثاء،عن تسجل أول حالة وفاة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير عام صحة واسط جبار الياسري لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "مستشفى الكرامة في المحافظة سجلت أول حالة وفاة بسبب الحمى النزفية".

وأضاف أن "حالة الوفاة التي سجلت كانت لشخص يبلغ من العمر 50 عاماً".

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