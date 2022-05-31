بالوثيقة.. الكشف عن شبهات فساد وتلاعب بـ2000 فرصة عمل في مصفى كربلاء

2022/05/31 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب محمد جاسم الخفاجي، اليوم

الثلاثاء، عن وجود شبهات فساد وتلاعب

بالمئات من فرص العمل داخل مصفى كربلاء

النفطي.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة من مكتب

الخفاجي وتلقت وكالة نون الخبرية، نسخة

منها، خاطب

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