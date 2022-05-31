رغم انتخابه رئيسًا لمجلس النواب اللبناني للمرة السابعة.. عدد الأصوات يحمل مؤشرا مقلقا لنبيه بري

2022/05/31 | 14:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن فوز نبيه بري برئاسة مجلس النواب اللبناني مرة جديدة بـ65 صوتًا وإلياس بوصعب نائبًا للرئيس بعدد أصوات بلغ أيضًا 65 بعد اللجوء إلى جلسة ثانية

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