2022/05/31 | 14:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KQXA3nFDy0Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانشقاقات... مشكلة تؤخر حسم تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانشقاقات... مشكلة تؤخر حسم تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).