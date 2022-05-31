2022/05/31 | 14:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: faXcFLVyFlQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أعضاء بالإطار التنسيقي: حل الأزمة بتشكيل "حكومة موسعة" تجمع بين حكومتي "التوافق والاغلبية") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أعضاء بالإطار التنسيقي: حل الأزمة بتشكيل "حكومة موسعة" تجمع بين حكومتي "التوافق والاغلبية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).