الإعلام الحكومي تنفي تسريب أسئلة اللغة الإنكليزية للثالث المتوسط

2022/05/31 | 14:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن تسريب أسئلة مادة اللغة الإنكليزية لطلبة الصف الثالث المتوسط، أو أي أسئلة تتعلق بالمواد الدراسية الأخرى التي تم أداء الامتحان بها”.

وذكر بيان للخلية، انه “لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تسريب الأسئلة”، مؤكداً أن “وزارة التربية تمتلك من الشجاعة ما يمكنها من مصارحة طلبتها إذا حدث خطأ أو خلل في أي جانب من الجوانب المتعلقة بالامتحانات النهائية؛ لأن غايتها الحفاظ على مجهودهم العلمي ومستقبلهم الدراسي”.

وأشار البيان الى انه “فيما لو حدث أي تسريب في الأسئلة حتى لو كان سؤالا أو فرعا، يتم إلغاء ذلك الامتحان أو تأجيله، كما حصل في إحدى السنوات السابقة وتحديداً في مادة التربية الاسلامية إذ تم إلغاء الامتحان وإعادته”.

ولفت البيان إلى أن “هناك غرفة عمليات خاصة مسؤولة عن متابعة موضوع التسريب في مواقع التواصل، والمراقبة عن كثب منذ ساعات الفجر الأولى لجميع المنشورات وتدقيقها مع طبيعة الأسئلة المعتمدة ليتم اتخاذ القرار المناسب لها”.

وتابع البيان ان “الخلية والوزارة تهيبان بطلبتنا الأعزاء التركيز على دراسة المادة العلمية والابتعاد عن الشائعات التي تنشر عبر المواقع والصفحات الوهمية المغرضة التي تهدف إلى زعزعة وإرباك الطلبة خلال الامتحانات”، متمنية لهم “الموفقية والتفوق العلمي خدمةً للمسيرة العلمية”.

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