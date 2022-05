رئيس الوزراء الإسرائيلي .. يعلق على توقيع اتفاقية التجارة مع الإمارات

2022/05/31 | 14:44 - المصدر: قناة التغيير

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد بينيت بتوقيع اتفاقية التجارة، قائلا عبر “تويتر”: “وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية”.

وأضاف: “في قمة شرم الشيخ، قبل نحو شهرين، اتفقت مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات، على أن ما يستغرق 5 سنوات يمكن إنجازه في غضون أسابيع قليلة”، موجها “الشكر إلى الشيخ محمد بن زايد على قيادته، ووزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورانا باربيفاي، اللذين بفضل عزمهما وعملهما الجاد تحقق هذا الإنجاز الكبير بسرعة وكفاءة”.

وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق اليوم، أن “إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين”.

المصدر: RT

Israel & the UAE just signed a historic Free Trade Agreement – the first of this scope to be signed between Israel & an Arab state.

Thanks to the leadership of my friend @MohamedBinZayed and a lot of determination — this was the fastest FTA to be signed in Israel’s history 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/UQsjSJ09qU

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022

