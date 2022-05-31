متظاهرون يهاجمون موكب محافظ بابل السابق بالحجارة والعصي

2022/05/31 | 14:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقدم متظاهرين اليوم الثلاثاء، على مهاجمة موكبب محافظ بابل السابق حسن منديل بالحجارة والعصي.وقال مصدر امني لوكالة ايرث نيوز، ان “متظاهرون هاجموا بالحجارة والعصي موكب محافظ بابل السابق حسن منديل والذي يشغل الان منصب النائب الثاني لمحافظ بابل الحالي خلال مروره باحد الشوارع القريبة من مبنى الحكومة المحلية”.واضاف ان “قوات الامن […]

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