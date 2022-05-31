العراق يفاتح فرنسا لتزويد السوق الأوروبية بالنفط

2022/05/31 | 14:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

كشفت شركة تسويق النفط (سومو) اليوم الثلاثاء، عن مفاتحة فرنسا بامكانية العراق تزويد السوق الأوروبية بالنفط.

وقال مدير عام الشركة علاء الياسري خلال استضافته في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية بحسب بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) إن"شركة (سومو)، الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط واستيراد مشتقاته"، موضحا ان "شركة التسويق هي حلقة وسط بين وزارة النفط والجهات المستفيدة من النفط".

وأكد "مفاتحة الجهات الفرنسية المعنية بامكانية العراق تزويد السوق الأوروبية بالنفط".

وأضاف ان "العراق ملتزم بقرارات أوبك"، مؤكدا "اهتمام شركته بالشركات الحكومية الهندية النفطية والصينية لأنها تتعامل بعقد طويل الأمد ولا يمكن للشركة ان تخسر عملائها".

واشار الى أن "الجهات المستهدفة للنفط الخام العراقي هي مصافي النفط، معبراً عن "أمله بدعم لجنة الطاقة النيابية لعمل الشركة".

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