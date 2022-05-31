دعت بن زايد لزيارتها.. طهران: موعد الجولة السادسة مع الرياض لم يحدد ونفاوضها بالحج

2022/05/31 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم

الثلاثاء، عدم تحديد موعد "حتى الآن"

لمفاوضات الجولة السادسة مع السعودية

مع دخولها بمفاوضات الحج مع الرياض،

فيما كشفت عن سعيها لتعزيز علاقاتها مع

دول الجوار ومنها د

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