وكالة نون تنشر تسعيرة امبير المولدات الاهلية لشهر حزيران في بغداد

2022/05/31 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء،

عن تسعيرة الامبير لشهر حزيران

للمولدات الأهلية والحكومية.

وقالت المحافظة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "التشغيل (العادي) من الساعة

12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليل

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