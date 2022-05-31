عملية وبتصميم جذّاب.. 5 أسباب لشراء سيارة بيجو 208 جي تي

2022/05/31 | 14:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمحرك تيربو من 4 اسطوانات بسعة 1.2 لتر يولّد قوة 130 حصانًا، ستكون قوة سيارة بيجو 208 جي تي أكثر من كافية للاستمتاع بأداء ذي روح رياضية في طرقات المدن، مع الأخذ بعين الاعتبار وزن السيارة، الذي يتجاوز طنًا بقليل.

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