"الموعد لم يتحدد بعد".. إعلان تركي بشأن زيارة محمد بن سلمان

2022/05/31 | 15:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تركيا في الفترة المقبلة، في وقت تتعزز فيه العلاقات بين البلدين بعد خلاف استمر لسنوات.

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