ضبط 4 حاويات تحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في أم قصر الجنوبي

2022/05/31 | 15:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 4 حاويات تحتوي على مواد غير صالحة للاستهلاك البشري في منفذ أم قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ان "مديرية منفذ ميناء أم قصر الجنوبي تمكنت من ضبط (4) حاوية تحتوي على (زيت طعام ٬ مسحوح التايت ٬ مواد مكتبيه ٬ مواد كيماوية) غير صالحه للاستهلاك البشري جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، كونها منتهية الصلاحية وتالفة وتجاوزت المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة ".

واضافت انه "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".

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