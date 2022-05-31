حادي مرور يتسبب باصابة 7 اشخاص في المثنى

2022/05/31 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة اليوم الثلاثاء، عن اصابة 7 اشخاص في حادث مروري بمحافظة المثنى.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “مركبة نوع (جي ام سي ) اسود انقلبت بسبب السرعة الشديدة وعدم توفر شروط المتانة والأمان في المركبة”.واضاف ان “الإطار الخلفي الأيسر انفجر اضافة الى عدم سيطرة السائق عليها وإنقلابها […]

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