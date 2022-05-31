2022/05/31 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية المرور العامة اليوم الثلاثاء، عن اصابة 7 اشخاص في حادث مروري بمحافظة المثنى.
وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “مركبة نوع (جي ام سي ) اسود انقلبت بسبب السرعة الشديدة وعدم توفر شروط المتانة والأمان في المركبة”.
واضاف ان “الإطار الخلفي الأيسر انفجر اضافة الى عدم سيطرة السائق عليها وإنقلابها […]
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وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “مركبة نوع (جي ام سي ) اسود انقلبت بسبب السرعة الشديدة وعدم توفر شروط المتانة والأمان في المركبة”.
واضاف ان “الإطار الخلفي الأيسر انفجر اضافة الى عدم سيطرة السائق عليها وإنقلابها […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادي مرور يتسبب باصابة 7 اشخاص في المثنى) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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