رسميا.. سان جيرمان يضم نونو مينديز بشكل نهائي حتى صيف 2026

2022/05/31 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي، تفعيل لمدة الشراء الكامل للبرتغالي نونو مينديز من صفوف سبورتنج لشبونة.

ويلعب نونو مينديز، ضمن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة، وفقًا للعقد المبرم بين العملاق الباريسي وسبورتنج لشبونة، منذ الصيف الماضي.

وفي بيان رسمي أصدره نادي باريس سان جيرمان، عبر موقعه الإلكتروني أكد من خلاله تفعيل بند الشراء الموجود في عقد نونو مينديز.

كما ذكر بيان النادي الفرنسي، أن نونو مينديز أصبح مرتبطًا بعقد مع باريس سان جيرمان، حتى 30 يونيو 2026، أي 4 مواسم مقبلة.

في موسم نونو مينديز الأول مع باريس سان جيرمان، خاض اللاعب الدولي الشاب 37 مباراة، وقدم تمريرتين حاسمة، وساهم في حصد لقب الدوري الفرنسي، كما تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري، بالإضافة إلى اختياره كأفضل ظهير أيسر في المسابقة وهو يبلغ 19 عامًا فقط.

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